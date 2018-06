Ägyptens Starstürmer Mohamed Salah wird Ehrenbürger von Tschetschenien

Das Oberhaupt der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, hat dem ägyptischen Fußballspieler Mohamed Salah die Ehrenbürgerschaft gewährt. Der Politiker gab das in der Nacht zum Samstag auf seinem Telegram-Kanal bekannt. Darüber hinaus lud Ramsan Kadyrow die ägyptische Nationalelf zu einem Freundschaftstreffen mit dem tschetschenischen FC Achmat Grosny ein.

Vor ihrem letzten WM-Gruppenspiel hatten Ägyptens Fußballer am Freitagabend den Präsidentenpalast in Grosny besucht. Der ägyptische Verband veröffentlichte am Freitagabend entsprechende Bilder. Der siebenmalige Afrikameister bezog als einziger WM-Teilnehmer sein Mannschaftsquartier in der islamisch geprägten Teilrepublik im Nordkaukasus.

الرئيس الشيشاني يهدي محمد صلاح حق المواطنة الشيشانية pic.twitter.com/ELOYv6QsEv — EFA.eg (@EFA) 22. Juni 2018

Am Samstag reist die ägyptische Nationalelf nach Wolgograd. Dort bestreiten sie am Montag um 16.00 Uhr ihr letztes WM-Spiel gegen Saudi-Arabien. Beide Teams sind vorzeitig ausgeschieden. (RIA Nowosti/dpa)

Mehr zum Thema - Verschwörungstheorie zur besten Sendezeit: ARD bezichtigt russische Nationalelf des Dopings