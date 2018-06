Amerikanische Staaten schlagen Neuwahl in Nicaragua vor

Quelle: Reuters Amerikanische Staaten schlagen Neuwahl in Nicaragua vor (Symbolbild)

Nach der Eskalation der Gewalt in Nicaragua hat sich die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) für vorgezogene Wahlen im Land ausgesprochen. Diese sollten frühestens in neun und spätestens in 14 Monaten stattfinden, erklärte OAS-Generalsekretär Luis Almagro am Freitag (Ortszeit) in Washington in der ersten Sondersitzung zur Lage im zentralamerikanischen Staat. Zuvor müsse jedoch das Wahlregister erneuert werden.