Obdachloser absolviert Marathon mit fremder Startnummer und kommt hinter Gitter

Ein Obdachloser ist zu einer Haftstrafe von 16 Wochen verurteilt worden, weil er zufällig die Startnummer eines Läufers beim Londoner Marathon fand und damit vorgab, Teilnehmer des Wettlaufes zu sein.

Im April beobachtete der Obdachlose Stanley Skupian den Wettlauf, als er eine verlorene Startnummer bemerkte. Der 38-Jährige hob sie auf, legte die letzten Meilen zurück und bekam sogar eine Medaille dafür. Schamlos posierte er damit für die Fotos. Später wurde der Hochstapler wegen eines damit nicht zusammenhängenden Diebstahls am Flughafen Heathrow festgenommen, wo er zu übernachten pflegte. Die Mitarbeiter des Flughafens kannte ihn als "Jogging-Penner".

Skupians Fehltritt führte zu 13 Wochen Haft wegen Betrugs und zusätzlichen drei Wochen Haftstrafe wegen der Diebstähle am Flughafen. In einem Interview mit der Zeitung The Sunerklärte Skupian, dass er die Medaille verdient und damit seinen Traum erfüllt habe.

