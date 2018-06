Frankfurt am Main bekommt Denkmal zu Ehren sowjetischer Kriegsgefangener

Quelle: www.globallookpress.com Altes Portal, Frankfurt Hauptfriedhof

Auf dem Hauptfriedhof von Frankfurt am Main wird am 22. Juni anlässlich des Trauer- und Gedenktages in Russland ein Denkmal für sowjetische Bürger eröffnet, die während des Zweiten Weltkrieges in Gefangenschaft der Nazis gekommen waren und durch Zwangsarbeit sowie vor Hunger oder aufgrund unmenschlicher Behandlung starben. Das Denkmal besteht in Form eines Gedenkkreuzes, das auf der Begräbnisstätte von mehr als 600 sowjetischen Bürgern aufgestellt wird, von denen über 80 Kinder waren.