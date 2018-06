OPEC-Länder einigen sich auf höhere Ölförderung

Quelle: www.globallookpress.com © Omar Marques OPEC-Länder einigen sich auf höhere Ölförderung (Symbolbild)

Das Ölkartell OPEC wird den Ölhahn in den kommenden Monaten weiter aufdrehen, um das selbst auferlegte Förderlimit voll auszuschöpfen. Angesichts des aktuellen Spielraums bedeutet das eine zusätzliche Produktion von rund 600.000 Barrel (je 159 Liter) am Tag. Dabei ist noch unklar, welche Länder dieses Förderplus übernehmen sollen. Das sei nicht verhandelt worden, sagte der Ölminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Suhail Al-Mazrouei, am Freitag in Wien.