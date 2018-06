Brasiliens Präsident lehnt Grenzschließung ab und will weiter Flüchtlinge aus Venezuela aufnehmen

Quelle: Reuters

Angesicht der humanitären Krise in Venezuela will der brasilianische Staatschef Michel Temer die Grenzen zum Nachbarland weiter für Flüchtlinge geöffnet halten. "Die Grenzen zu schließen, wäre unangemessen", sagte der Präsident am Donnerstag bei einem Besuch im Bundesstaat Roraima an der Grenze. "Aber wir dürfen auch die Bedürfnisse von Roraima nicht aus den Augen verlieren."