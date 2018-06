"Sie sind so groß wie Katzen!" Schwedische Stadt von Ratten-Seuche befallen (Symbolbild)

Die Stadt Sundsvall im Norden Schwedens wurde neulich von einem gnadenlosen Feind heimgesucht, der allen Einheimischen Angst und Schrecken einjagte. Riesige Ratten, etwa so groß wie Katzen, nötigen die lokale Bevölkerung dazu, ihre Häuser dicht zu machen und auf Mittagspausen im Freien zu verzichten.

Die meisten Nagetiere verbreiteten sich im Umkreis Johannedal nördlich des Stadtzentrums. Lokale Behörden vermuten, dass die Ratten von einer Wertstoffstation in der Nähe stammen könnten, die gerade an einen anderen Ort verlegt wird. "Das sind keine normalen Ratten, die man in Wäldern sieht. Wenn wir ihnen keinen Einhalt gebieten, können sie noch größer werden", warnte der Vertreter des Planungsbüros von Sundsvall, Benny Sagmo, gegenüber der schwedischen Zeitung Norran.

Zum Schutz gegen die Invasion wurden die Einwohner nachdrücklich gebeten, Türen und Fenster in ihren Häusern zu schließen und kein Tierfutter draußen zu lassen. Außerdem verhängte eine örtliche Vorschule vorübergehend ein Verbot für ihre Kinder, draußen zu essen und Mittagsschlaf zu halten.