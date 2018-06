Staatliche Medien: Acht Menschen bei US-Luftangriff in syrischer Provinz Deir ez-Zor getötet

Quelle: Reuters © US Air Force

Mindestens acht Menschen sollen am Donnerstag in Syrien getötet worden sein, nachdem die US-geführte Koalition in der Provinz Deir ez-Zor einen Luftangriff unternommen hatte. Der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA zufolge habe der Luftangriff auf das Dorf al-Shaafa eine Reihe von Häusern und Infrastrukturobjekte zerstört.