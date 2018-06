Sie ließ ihn doch! "Papp-Fußballfan" Javier aus Mexiko leibhaftig in Russland eingetroffen

"Der arme Kerl!" – werden sich bestimmt viele gedacht haben, die die Geschichte des Mexikaners Javier erfahren haben. Als er zusammen mit seiner Clique schon kurz vor der Abreise zur Fußball-WM nach Russland stand, verweigerte ihm seine Ehefrau das Abenteuer. Statt Javier reiste dann zunächst seine Pappfigur zur WM. Nun darf sein Unterstützerteam endlich erleichtert durchatmen – denn die Originalversion der Pappfigur ist im WM-Austragungsland gesichtet worden.

Als Elena Netschajewa aus Woronesch nach dem WM-Spiel zwischen Russland und Ägypten in ihrer Heimatstadt einer Gruppe mexikanischer Fußballfans in Sombreros neben einem in Nationalfarben gestrichenen Bus begegnete, fiel ihr Javier erst gar nicht auf. Sie unterhielt sich freundlich auf Englisch mit den WM-Gästen, nahm deren Gratulationen zum russischen Sieg entgegen und machte einige Bilder. Erst zu Hause erkannte sie in einem der Männer auf dem Foto den populär gewordenen "Papp-Fußballfan".

