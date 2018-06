Runter vom Tisch: Schlachtung von Hunden in Südkorea in historischer Gerichtsentscheidung verboten

Quelle: www.globallookpress.com In Südkorea essen sie keine Hunde mehr: Geschichtsträchtige Gerichtsentscheidung

Ein Gericht in Südkorea hat die Tötung von Hunden zum Verzehr für gesetzeswidrig erklärt. Diese im April gefällte Entscheidung, deren Details erst kürzlich publik wurden, bezog sich zunächst nur auf den Fall einer Hundefarm in Bucheon. Doch Tierrechtsaktivisten sehen diesen Gerichtsentscheid als ein Präzedenzfall für künftige Rechtsprechung und hoffen, mit dessen Zuhilfenahme den Verzehr von Hunden in Südkorea komplett zu verbieten.