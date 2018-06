Verführung war zu groß: Dieb sägt Baum ab, um teures Fahrrad zu stehlen

Um ein teures Fahrrad zu stehlen, hat ein unbekannter Dieb in Kassel einen Baum gefällt. Der Täter habe die Linde mit 50 Zentimetern Umfang am Stamm bis auf einen Stumpf abgesägt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Er habe dann ein rund 2.200 Euro teures Mountainbike gestohlen, das mit einem Schloss an dem Baum auf dem Kasseler Friedrichsplatz festgemacht war.