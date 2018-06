Volkswagen investiert Millionen in Batterie-Entwicklungsfirma

Volkswagen steigt bei einem Batterie-Entwickler ein und will in den nächsten Jahren eine erste kleine Fabrik für Feststoffbatterien bauen. Diese Akkus könnten in mehreren Jahren die Lithium-Ionen-Akkus als Energiespeicher in E-Autos ablösen. VW investiert 100 Millionen Euro in das US-Unternehmen QuantumScape, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.