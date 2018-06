Schummel-Schutz: Algerien geht offline, um Betrug bei Abi-Prüfungen zu verhindern

Quelle: www.globallookpress.com © Sven Hoppe

Die Regierung in Algerien ist an die schwierige Aufgabe, organisierten Betrug bei den Abschlussprüfungen zu vermeiden, offensiv herangegangen: Ganz Algerien war am Mittwoch für die Zeit der Abiturprüfungen für zwei Stunden offline. Sowohl mobile als auch kabelgebundene Internetdienste wurden landesweit komplett abgeschaltet. Zu solch drastischen Maßnahmen sah sich das algerische Bildungsministerium gezwungen, um Schummelversuche zu verhindern.