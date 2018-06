Stinkattacke: Milliardär hinterläßt Duft von totem Fisch und Furz-Sprays im Haus für Ex-Frau

Quelle: Reuters Bill Gross

Manche Scheidungskriege gehen manchmal so weit, dass sie buchstäblich zu stinken anfangen - wie die des amerikanischen Finanziers und Milliardärs Bill Gross. Der Geschäftsmann musste im Zuge des Scheidungsverfahrens sein Haus in Kalifornien an seine Ex-Frau abgeben und tat alles Mögliche, um ihr das Leben dort so richtig zu verderben. Wie sich herausstellte, hat Gross versucht, seine Ex-Frau aus ihrem gemeinsamen Haus mithilfe von Sprays mit diversen übelriechenden Gerüchen zu vertreiben.