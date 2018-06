Merkel will Jordanien als Stabilitätsanker in Krisenregion stützen

Kanzlerin Angela Merkel hat ihre zweitägige Reise in die vom Flüchtlingsdruck stark belasteten Länder Jordanien und Libanon mit einer Diskussionsrunde vor Studenten begonnen. In der 2005 gegründeten Deutsch-Jordanischen Universität in Amman sprach sie am Donnerstag mit etwa 100 Studenten. An der drittgrößten jordanischen Universität, die nach dem Vorbild deutscher Fachhochschulen konzipiert ist, studieren mehr als 5.000 Frauen und Männer.