Sechs Tote bei Polizeieinsatz in Rio de Janeiro

Bei einer Razzia im Großraum Rio de Janeiro haben Sicherheitskräfte sechs Menschen getötet. Über 100 Polizisten und Soldaten rückten am Mittwoch in die Favela Maré ein, um mehrere Verdächtige festzunehmen, wie die Polizei mitteilte. Mutmaßliche Bandenmitglieder schossen daraufhin auf die Einsatzkräfte. Die Beamten erwiderten das Feuer und töteten sechs Verdächtige. Nach Medienberichten wurde ein 14-jähriger Junge von einem Querschläger schwer verletzt.

Die brasilianischen Sicherheitskräfte sind für ihr hartes Vorgehen bekannt. Im vergangenen Jahr töteten Sicherheitskräfte in dem südamerikanischen Land 5.012 Menschen. Vor allem in Rio de Janeiro hat sich die Sicherheitslage zuletzt extrem verschlechtert. Zwischen März und Mai wurden in dem Bundesstaat rund um die Millionenmetropole über 1.700 Tötungsdelikte registriert. Bei Polizeieinsätzen kamen 344 Menschen ums Leben - 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. (dpa)

Mehr zum Thema - Tumulte bei einzigem öffentlichem WM-Training von Brasiliens Nationalelf