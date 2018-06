Baby in Pariser S-Bahn geboren: Gratis reisen bis zum 25. Lebensjahr

Quelle: www.globallookpress.com Baby in Pariser S-Bahn geboren: Gratis reisen bis zum 25. Lebensjahr (Symbolbild)

Eine junge Frau hat in einem Pariser Vorortzug ein Baby zur Welt gebracht. Es ist ein Junge. Er darf nun gratis im Nahverkehr fahren. "Ich hatte große Angst, aber ich war glücklich, ihn schreien zu hören", sagte sie der Zeitung "Le Parisien" (Mittwoch). Das Kind kam am Montag in der Nähe der Station Auber zu Welt, im Nordwesten der französischen Hauptstadt.