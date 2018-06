Polizei erwischt Mann mit 70 Kokain-Kugeln in der Unterhose

Quelle: www.globallookpress.com Polizei erwischt Mann mit 70 Kokain-Kugeln in der Unterhose (Symbolbild)

Die Polizei hat in Düsseldorf einen mutmaßlichen Straßendealer mit 70 Kokain-Kügelchen in der Unterhose festgenommen. Weitere zehn Kügelchen, sogenannte Bubbles, entdeckten die Beamten im Mund des Mannes. Der 39-Jährige war den Beamten auf frischer Tat bei einem Drogendeal auf der Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs aufgefallen, berichtete eine Polizeisprecherin am Mittwoch.