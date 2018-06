Tschechien warnt Deutschland vor Verschärfung von Grenzkontrollen

Tschechien hat Deutschland vor einem schärferen Grenzregime gewarnt. «Der aktuelle Streit um die Migration hat in Deutschland zu Vorschlägen geführt, die Grenzen zu schließen und die Grenzkontrollen wiedereinzuführen, was für uns inakzeptabel ist», sagte Ministerpräsident Andrej Babis der Wirtschaftszeitung "Hospodarske noviny" (Mittwoch). Er forderte die Einhaltung der vier Freiheiten der EU, also des freien Personen-, Waren-, Kapital- und Dienstleistungsverkehrs.