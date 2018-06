Russland und Weißrussland beraten über weitere Integration

Quelle: Sputnik

Die Präsidenten von Russland und Weißrussland haben nach offiziellen Angaben über eine weitere Integration der Nachbarländer beraten. Kremlchef Wladimir Putin besuchte am Dienstag seinen Kollegen Alexander Lukaschenko in Minsk für eine Sitzung der Führung ihres 1997 gegründeten Staatenbundes. Auf der Tagesordnung standen eine Abstimmung in der Außenpolitik bis Ende 2019 und die Vertiefung der Integration bis 2022, wie das Präsidialamt in Minsk mitteilte.