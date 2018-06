Niederlande: Drei mutmaßliche IS-Waffenlieferanten festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com Niederlande: Drei mutmaßliche IS-Waffenlieferanten festgenommen (Symbolbild)

Unter dem Verdacht der Waffenlieferungen an die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die niederländische Polizei drei Männer festgenommen. DNA-Spuren der Männer seien auf Waffen gefunden worden, die 2016 in einem IS-Depot in Frankreich gefunden worden waren, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Den Haag mit. Bei den Verdächtigen handelt es sich um drei Männer im Alter von 26 bis 53 Jahren.