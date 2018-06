EU-Gericht: Marine Le Pen muss 300.000 Euro zurückzahlen

Quelle: Reuters EU-Gericht: Marine Le Pen muss 300.000 Euro zurückzahlen

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist mit ihrer Klage gegen eine hohe Rückzahlung an das EU-Parlament gescheitert. Le Pen müsse rund 300.000 Euro EU-Mittel erstatten, mit denen sie eine Assistentin bezahlt hatte, bestätigte das EU-Gericht in Luxemburg am Dienstag.