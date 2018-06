UNHCR markiert mit 68,5 Millionen Vertriebenen weltweit neuen Flüchtlingsrekord

Nie sind in der Welt durch Krisen und Konflikte so viele Menschen auf der Flucht gewesen wie im Jahr 2017. Insgesamt gab es weltweit 68,5 Millionen Vertriebene, nach 65,5 Millionen im Jahr davor, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Dienstag berichtete.