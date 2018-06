Schießerei im schwedischen Malmö - zwei Tote und vier Verletzte

Quelle: Reuters Schießerei im schwedischen Malmö - zwei Tote und vier Verletzte

Zwei Menschen sind am Montagabend im südschwedischen Malmö durch Schüsse getötet worden. Ein 18-Jähriger und ein 29-Jähriger starben, kurz nachdem sie in ein Krankenhaus gebracht worden waren, an ihren schweren Verletzungen, wie örtliche Medien berichteten. Vier weitere Menschen wurden bei dem Zwischenfall verletzt, berichtigte die Polizei ursprüngliche Opferzahlen. Die Untersuchungen am Tatort dauerten am frühen Dienstagmorgen an, hieß es unter anderem bei Aftonbladet.