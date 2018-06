Modellbau-Anbieter nimmt "Nazi-UFO" vom Markt

Quelle: www.globallookpress.com Modellbau-Anbieter nimmt "Nazi-UFO" vom Markt (Symbolbild)

Nach Kritik an einem seiner Produkte hat der Spiele- und Modellbau-Anbieter Revell reagiert. Ein Bausatz, der einem UFO ähnelt, werde nicht mehr ausgeliefert, teilte eine Sprecherin des Unternehmens aus Bünde in Ostwestfalen am Montag mit. Der Kinderschutzbund und das Militärhistorische Museum in Dresden hatten Kritik an dem Produkt geäußert. Es wird in der Produktbeschreibung wie ein Kriegsgerät aus der Zeit des Nazi-Regimes präsentiert, ohne dass dies belegt ist.