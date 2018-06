Es regnet Meeresfrüchte! Tintenfische, Seesterne und Garnelen fallen in China vom Himmel

Quelle: www.globallookpress.com © Moritz Wolf (Symbolbild)

Wie eine Szene aus einem Science-Fiction-Film: Infolge eines heftigen Sturms hat es in China Meerestiere geregnet. Diesem äußerst seltsame Naturphänomen geschah vorigen Mittwoch in einer chinesischen Hafenstadt in der Provinz Shandong im Osten der Volksrepublik China.