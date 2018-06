Schwedische Tränen am Flughafen - Flug zum WM-Spiel abgesagt

Quelle: www.globallookpress.com Schwedische Tränen am Flughafen - Flug zum WM-Spiel abgesagt (Symbolbild)

Es sollte eine Traumreise zur Fußball-WM werden: Champagner im Flieger, dann Schwedens Nationalteam anfeuern und noch am Abend zurück. Doch für rund 120 schwedische Fußballfans war die Reise am Montag noch vor dem Start vorbei. Ihr Charterflug in das 1.600 Kilometer entfernte Nischni Nowgorod zum Auftaktspiel gegen Südkorea wurde kurzfristig abgesagt, wie die Zeitung "Aftonbladet" berichtete. "Die Leute weinen", sagte demnach ein enttäuschter Fan.