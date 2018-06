Mordprozess um Messerattacke von Kandel beginnt: Ex-Freund des Opfers auf Anklagebank

Der mit Spannung erwartete Mordprozess um die Messerattacke auf eine 15-Jährige im pfälzischen Kandel beginnt an diesem Montag vor dem Landgericht in Landau. Vor knapp einem halben Jahr hatte die Tat mitten in einem Drogeriemarkt bundesweites Entsetzen ausgelöst. Nun sitzt der vermutlich aus Afghanistan stammende Ex-Freund des Opfers auf der Anklagebank.