Syrische Medien: Fast 40 Tote bei mutmaßlichem Luftangriff der US-Koalition im Osten Syriens

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Die Luftstreitkräfte der US-geführten Koalition sollen Positionen der syrischen Regierungstruppen nahe der Ortschaft Al Bukamal in der Provinz Deir ez-Zor angegriffen haben. Das teilte die syrische Nachrichtenagentur SANA mit Verweis auf Quellen in der Armee am Montag mit. Bei dem Luftangriff, der Medienberichten zufolge mithilfe von US-Drohnen verübt wurde, seien mindestens 40 Soldaten der regierungstreuen Einheiten getötet worden.