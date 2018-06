Kleinbus fährt bei Festival in Besuchergruppe: Ein Toter, drei Verletzte - Verursacher gefasst

Quelle: www.globallookpress.com Kleinbus fährt bei niederländischen Festival in Besuchergruppe: Ein Toter, drei Verletzte (Symbolbild)

Am Rande des Musikfestivals Pinkpop im niederländischen Landgraaf ist ein Kleinbus in eine Besuchergruppe gefahren. Dabei wurden ein Mensch getötet und drei Personen schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Unklar sei noch, ob es sich um einen Unfall handelte oder ob es Absicht war. Der Fahrer des weißen Kleinbusses beging Fahrerflucht.