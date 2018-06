Hand Gottes greift vor Aufregung nach Zigarre: Diego Maradona begeht Regelwidrigkeit im Stadion

Quelle: Reuters Hand Gottes greift vor Aufregung nach Zigarre: Diego Maradona entschuldigt sich für Regelwidrigkeit im Stadion

Der argentinische Ex-Fußballer Diego Maradona will nicht gewusst haben, das in den russischen Stadien ein Rauchverbot gilt – erst recht bei einer Fußball-WM. Am Samstag erwischten ihn Fotoreporter während des Spiels der Argentinier gegen die Nationalelf aus Island mit einer Zigarre im Mund. Für dieses unsportliche Verhalten musste sich die 57 Jahre alte Fußball-Ikone entschuldigen.