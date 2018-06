Kriegszone statt WM-Spiel: Navigationssystem führt Schweizer Fans nach Donbass

Wer den kürzesten Weg zu seinem Ziel einschlägt oder dem Navigationssystem im Auto zu sehr vertraut, kann schnell in eine missliche Lage geraten. Ein Minibus mit Schweizer Fans hat sich so an diesem Wochenende auf dem Weg nach Russland in das ostukrainische Kampfgebiet Donbass verfahren. Dabei wären sie beinahe an der Frontlinie angekommen.