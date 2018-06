Italienische Polizei entdeckt Villa mit gestohlenen Kunstwerken

© Guardia di Finanza / Screenshot des Videos Italienische Polizei entdeckt Villa mit gestohlenen Kunstwerken

Mehr als hundert gestohlene Kunstwerke sind in einer Privatvilla in der Nähe von Rom entdeckt worden. Die insgesamt 121 Fundstücke würden aus dem antiken Rom und dem Mittelalter stammen und seien von wissenschaftlicher und kultureller Bedeutung, teilte die Finanzpolizei am Samstag mit. Die Villa sei wie ein Privatmuseum gewesen.