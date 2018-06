FIFA lobt Einsatz von Videobeweis: "Sehr zufriedenstellend"

Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Premiere des Videobeweises bei der WM in Russland als "sehr zufriedenstellend" bewertet. "Es ist so gelaufen, wie es laufen soll", sagte ein Sprecher nach den ersten Einsätzen der Video-Assistenten. "Wir hoffen, dass es auf diesem Wege weitergeht." In der Partie zwischen Frankreich und Australien gab Schiedsrichter Andres Cunha aus Uruguay nach der Rücksprache mit dem Video-Assistenten und dem Studium der Bilder einen Elfmeter für die Franzosen.