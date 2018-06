Fußball-WM: Iraner feiern zweiten Sieg in WM-Geschichte

Iran-Fans vor dem Spiel zwischen Marokko und dem Iran bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018 in Sankt Petersburg, Russland, am 15. Juni 2018.

Nach dem zweiten Sieg der iranischen Fußball- Nationalmannschaft in der WM-Geschichte haben in der Hauptstadt Teheran Fans spontane Straßenpartys gefeiert. In den späten Abendstunden gab es in mehreren Stadtteilen Teherans Autokorsos und Hupkonzerte.