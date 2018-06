Stephen Hawkings Botschaft wird in ein Schwarzes Loch gestrahlt

Quelle: AFP © DESIREE MARTIN

Der weltberühmte Astrophysiker Stephen Hawking ist seine ultimative posthume Entdeckungsreise angetreten. Seine Worte wurden nach einer Gedenkfeier zu seinen Ehren am 15. Juni in ein schwarzes Loch gebeamt. Während die Asche des Wissenschaftlers in der Westminster Abbey zwischen den Gräbern von Sir Isaac Newton und Charles Darwin ruht, fliegen seine Gedanken zu einem Ort, der ihn schon immer fasziniert hat – in ein schwarzes Loch.