Gazprom erfolgreich im Berufungsverfahren gegen Ukraine: Konten-Sperrung soll aufgehoben werden

Naftogaz hat sich zu früh gefreut: Das Berufungsgericht im schwedischen Bezirk Svea hat am 13. Juni die Vollstreckung des Schiedsspruchs der Stockholmer Arbitrage von Ende Februar zeitweilig eingestellt. Die ursprüngliche Gerichtsentscheidung sah vor, dass Konten des russischen Erdgas-Riesen und seiner Tochterunternehmen in Europa gesperrt werden sollen, um eine Abfindung an das ukrainische Naftogaz auszuzahlen.