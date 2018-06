Entschärfung eines 250-Kilo-Blindgängers in Neuruppin in Brandenburg: 7.000 Menschen evakuiert

In dem westlichen Teil von Neuruppin in Brandenburg haben circa 7.000 Menschen ihre Wohnsitze und Betriebe wegen eines 250 Kilogramm schweren Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg räumen müssen. Die Evakuierung wurde um 08:00 Uhr abgeschlossen. Sowohl der Automobil- als auch der Bahnverkehr in Neuruppin sind wegen der weiträumigen Absperrung stark eingeschränkt.