Quelle: Reuters Handelskrieg: Trump erlässt offenbar Milliarden-Strafzölle gegen China

Die USA werden Berichten zufolge an diesem Freitag gegen China Strafzölle im Umfang von 50 Milliarden US-Dollar verhängen. Präsident Donald Trump habe diese Entscheidung am Donnerstag nach Beratungen mit seinen engsten Handelsberatern getroffen, berichteten das Wall Street Journal und andere US-Medien in der Nacht zu Freitag. Es sei aber unklar, wann die Zölle tatsächlich wirksam werden.