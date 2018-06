Verfassungsschutzpräsident zu Bio-Giftfund in Köln: Geplanter Terroranschlag "sehr wahrscheinlich"

Quelle: www.globallookpress.com Verfassungsschutzpräsident zu Bio-Giftfund in Köln: Geplanter Terroranschlag "sehr wahrscheinlich" (Symbolbild)

Der in Köln mit hochgiftigem Rizin gefasste Tunesier hat nach Einschätzung des Verfassungsschutzpräsidenten "sehr wahrscheinlich" einen Gift-Terroranschlag geplant. Die Auswertungen seien zwar noch nicht abgeschlossen, "allerdings ist es in der Gesamtschau der bislang vorliegenden Hinweise sehr wahrscheinlich, dass hier ein terroristischer Anschlag vereitelt werden konnte", sagte Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen am Freitag.