USA: Hackerin aus Israel wegen IS-Unterstützung festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com USA: Hackerin aus Israel wegen IS-Unterstützung festgenommen (Symbolbild)

Eine israelische Einwohnerin der Kleinstadt Cudahy im US-Bundesstaat Wisconsin ist am 13. Juni von der US-Bundesermittlungsbehörde FBI festgenommen worden: Ihr wird vorgeworfen, die Terrormiliz "Islamischer Staat" unterstützt zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft der 45-jährigen Waheba Issa Dais vor, Accounts in Sozialen Netzwerken gehackt und sie für Propaganda und Mitgliederwerbung für den IS genutzt zu haben.