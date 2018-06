Lieber Spiele als Brot: Argentinische Häftlinge treten in Hungerstreik, um WM schauen zu dürfen

Quelle: Reuters Lieber Spiele als Brot: Argentinische Häftlinge treten in Hungerstreik, um WM-2018 schauen zu dürfen

Im argentinischen Gefängnis in Puerto-Madryn sind neun Häftlinge in Hungerstreik getreten, weil das Kabelfernsehen in der Vollzugsanstalt ausgefallen ist und sie möglicherweise die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2018 nicht werden anschauen können.