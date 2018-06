Chinesischer Satellit erreicht als erster Flugkörper den Orbit an der Rückseite des Mondes

Quelle: www.globallookpress.com Chinesischer Satellit erreicht als erster Flugkörper den Orbit an der Rückseite des Mondes (Symbolbild)

Der chinesische Relaissatellit Queqiao ("Elsternbrücke") hat am 14. Juni erfolgreich den Lagrange-Punkt L2 im Mond-Orbit an der Rückseite des Erdtrabanten erreicht, teilte die nationale Weltraumbehörde der Volksrepublik China (China National Space Administration) mit. Damit geht der am 21. Mai gestartete Queqiao als der erste künstliche Satellit der Welt auf diesem Halo-Orbit in Betrieb.