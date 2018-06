Vorwurf Steuerbetrug: Spaniens Kulturminister tritt zurück - sechs Tage nach Vereidigung

Quelle: Reuters Vorwurf Steuerbetrug: Spaniens Kulturminister tritt zurück - sechs Tage nach Vereidigung

Die neue sozialistische Regierung Spaniens sieht sich schon kurz nach ihrem Amtsantritt mit einem ersten Skandal konfrontiert. Wegen des Vorwurfs des Steuerbetrugs stellte Kultur- und Sportminister Màxim Huerta am Mittwoch - nur sechs Tage nach seiner Vereidigung - sein Amt zur Verfügung. Obwohl er "absolut unschuldig" sei, trete er zurück, um den "von Ministerpräsident Pedro Sánchez eingeleiteten Regenerationsprozess zu schützen", sagte Huerta am Mittwoch vor Journalisten in Madrid.