1.000-Kilo-Bombe im Ruhrgebiet - über 4.000 Menschen müssen Wohnung verlassen

Quelle: www.globallookpress.com © Oliver Berg 1.000-Kilo-Bombe - über 4.000 Menschen müssen Wohnung verlassen (Symbolbild)

Im Ruhrgebiet ist am Mittwoch bei Bauarbeiten eine 1.000-Kilo-Weltkriegsbombe gefunden worden. Vor der Entschärfung in Oberhausen sollten insgesamt mehr als 4.000 Menschen im Ein-Kilometer-Umkreis in Oberhausen und dem angrenzenden Duisburg am Abend bis spätestens 21.30 Uhr ihre Wohnungen verlassen, teilte die Stadt Oberhausen mit.