Frisches Trinkwasser aus Wüstenluft - neue Technik erhöht Ernte des kostbaren Nass ohne Strom

Quelle: www.globallookpress.com Frisches Trinkwasser aus Wüstenluft - neue Technik erhöht Ernte des kostbaren Nass ohne Strom

Ein Forschungsteam der University of California in Berkeley hat mit seiner bahnbrechenden Erfindung erstmals ohne Strom Trinkwasser aus der Luft in der Wüste des US-Bundesstaates Arizona erzeugt. Dem Autor des Verfahrens, das der innovativen Anlage zugrunde liegt, zufolge soll die Novität bisher keine Pendants in der Welt haben.