Tschechische Polizei hebt mehr als 260 Crystal-Labore aus

Die tschechische Polizei hat im vorigen Jahr 264 Crystal-Drogenküchen ausgehoben. Dabei wurden 93 Kilo des gefährlichen Rauschmittels sichergestellt, wie aus dem am Mittwoch bekanntgewordenen Jahresbericht der Antidrogen-Zentrale in Prag hervorgeht. Tschechien gilt als eines der Hauptherkunftsländer für die synthetische Droge in Europa. Von dort wird die stark süchtig machende Substanz laut Angaben der Fahnder nach Deutschland, Österreich, Frankreich und Skandinavien geschmuggelt.