Tödlicher Verkehrsunfall in Spandau: Achtjähriger Junge von Lastwagen überrollt

Ein acht Jahre altes Kind ist in Berlin von einem Lastwagen überrollt und getötet worden. Nach ersten Angaben der Polizei handele es sich um einen Jungen, der mit dem Fahrrad am Mittwochmorgen auf einer viel befahrenen Straße unterwegs war. An einer Kreuzung im Stadtteil Spandau sei er von einem Lastwagen erfasst worden. Das Fahrzeug habe vermutlich gerade rechts abbiegen wollen.