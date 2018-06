Heftiges Unwetter in Lausanne – Bahnhof steht unter Wasser

In der Nacht zum Dienstag sind auf die Schweizer Stadt Lausanne rekordverdächtige mehr als 41 Millimeter Niederschlag heruntergeprasselt. Innerhalb von nur zehn Minuten ist in der Stadt so viel Regen gefallen wie noch nie zuvor. Mehrere Häuser, Geschäfte, Straßen sowie die Unterführung des Bahnhofs Lausanne standen vollständig unter Wasser, die Treppe ähnelte einem Wasserfall.

"So weit wir uns erinnern können, haben wir hier in Lausanne noch nie in so kurzer Zeit so starke Regenfälle erlebt", sagte Michel Gandillon, Sprecher des Schutz- und Rettungsdienstes in Lausanne (SPSL). Bis Dienstagmittag wurde ein Großteil des Wassers abgepumpt. Die Lausanner Polizei erhielt mittlerweile über 500 Anrufe. Mehrere Schulen blieben am Dienstag geschlossen. Unmittelbar nach Beginn des heftigen Regens veröffentlichten Passanten zahlreiche Fotos und Videos von dem Unwetter im Internet. Darauf ist zu sehen, wie die Menschen knöcheltief im Wasser stehen und sich mithilfe von Barhockern vorwärtsbewegen.

