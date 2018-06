EU-Parlament: Drohnen müssen künftig registriert werden

Quelle: Reuters EU-Parlament: Drohnen müssen künftig registriert werden (Symbolbild)

Drohnen und deren Piloten müssen in der EU künftig registriert werden. Entsprechenden Sicherheitsauflagen stimmte das Europaparlament am Dienstag in Straßburg zu. Demnach werden die Vorschriften für Drohnen und Drohnenbetreiber EU-weit vereinheitlicht. Für Drohnen mit weniger als 150 Kilogramm Gewicht sind bislang die einzelnen EU-Staaten zuständig.